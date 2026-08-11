"Con sentimiento y amor por nuestra ciudad": así nació esta canción por el aniversario del distrito.

Juan Manuel Sánchez Montagna y Ale Vega compusieron el tema que se presentará en vivo el sábado en el evento central del cumpleaños de la ciudad "Queríamos una obra que nos una e identifique", afirmaron.

Artistas reconocidos por su éxito "Abejita chiquitita" realizan el reconocimiento a su pago chico que los vió nacer y prometem hacer bailar con este nuevo sencillo

"Quilmes 360", el tema que se convirtió en la banda sonora de los festrjos a cargo de estos dos músicos quilmeños que decidieron ponerle letra y música a más de tres siglos de historia.

"Tenía que sonar a Quilmes"

"Queríamos una canción que a través de la letra y su melodia pueda generar identidad, sumado al ritmo tropical bailable sea una combinación perfecta para todos puedan cantarla y disfrutarla, afirmó Juan Manuel.

" Esta canción ya no es nuestra. Es de Quilmes y de su gente, las redes sociales lo demuestran y sentimos que la tarea ya está cumplida" dijo Vega.

La tierra que nos vió nacer está de festejo y el fenómeno del momento la homenajea con todo su ritmo.