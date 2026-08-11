El intendente de Lanús, Julián Álvarez, llevó adelante el acto de apertura de la Escuela de Policía Municipal en el Centro de Entrenamiento de la calle Prieto al N° 1000, donde 120 cadetes pertenecientes a la primera cohorte de esta fuerza se capacitarán y adquirirán nuevas herramientas con la finalidad de contribuir a reforzar la seguridad en el distrito.

“Este es un paso histórico en la conformación de una policía de prevención que articulará con la fuerza policial provincial para prevenir conflictos, violencias, delitos y cuidar a los vecinos. Nuestro objetivo central es profesionalizar la seguridad mediante una formación orientada a la prevención y la proximidad comunitaria. Con más presencia, más formación y más tecnología estamos construyendo una Lanús más segura”, sostuvo Álvarez durante su alocución.

Esta etapa inicial constituye el primero de los tres ciclos previstos para la formación integral de los futuros agentes municipales. Comprende un plan curricular de 600 horas cátedra que se desarrollará hasta el 28 de noviembre de este año.

Cabe destacar que la implementación del programa se lleva a cabo mediante convenios de cooperación y capacitación celebrados con la Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV) y el Instituto Universitario Vucetich (IUV). Ambas instituciones participan en el desarrollo académico de la propuesta y aportan experiencia, conocimientos especializados y docentes para las diferentes instancias de formación.

La dirección de la Escuela está a cargo de la Dra. Mariela Bonafine, jueza del Juzgado de Garantías N° 1 del Departamento Judicial Avellaneda – Lanús. Asimismo, magistrados y funcionarios judiciales integran el cuerpo docente junto a profesionales del IUV, equipos técnicos municipales y especialistas en las distintas áreas del programa.

El plan curricular comprende nueve espacios de formación: Seguridad Ciudadana; Seguridad Vial y Ordenamiento Urbano; Procedimientos y Operaciones; Defensa Personal y Entrenamiento Físico; Tecnologías Aplicadas a la Seguridad; Resolución Alternativa de Conflictos y Justicia Restaurativa; Derecho Penal; Derecho Procesal Penal y Derechos Humanos; y Violencia de Género y Vulnerabilidad.

También participaron de la actividad: el secretario de Seguridad Ciudadana y Ordenamiento Urbano, Sebastián Castillo; las subsecretarias y los subsecretarios de Justicia y Participación Ciudadana y de Seguridad Ciudadana, Marina Pirro y Luis Gardyan respectivamente; los jueces de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial Avellaneda – Lanús, Gabriel Vitale, Fernando Benítez y Luciano Noli; y la presidenta del Colegio de Abogados Avellaneda – Lanús, Adriana Coliqueo.