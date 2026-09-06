Participaron los cinco cuarteles locales y dos de la localidad de Lanús.

Durante esta tarde se llevó a cabo un importante simulacro de Bomberos Voluntarios correspondiente a la Regional Operativa N° 1, que comprende los cuarteles locales: Avellaneda, Sarandí, Dock Sud, Villa Domínico-Wilde y Echenagucía; así como también los de Lanús Este y Oeste.

La actividad se desarrolló en el bajo nivel ubicado en Dante Alighieri y Ramón Franco, en Villa Domínico, donde se desplegaron distintas postas de trabajo para realizar tareas de rescate vehicular; rescate y contención de líquidos de materiales peligrosos; y brigada de altura.

Estuvo presente el director de Defensa Civil de Avellaneda, Marcelo Barriento, y el comandante General, Jefe del cuerpo activo de Bomberos de Villa Domínico- Wilde, Pablo Contreras, quien dio detalles del operativo.

“El objetivo es llevar la capacitación de nuestros bomberos a la práctica, para que ellos crezcan profesionalmente. También, para lograr una rápida organización que agilice los tiempos de respuesta”, señaló Contreras.

Además, explicó la importancia de “hacer este simulacro lo más realista posible y trabajar en hermandad, para conocernos y ante, una emergencia real, sepamos con quienes trabajamos”. “Este conocimiento agiliza los tiempos de respuesta”, subrayó el Comandante General.

“Trabajamos organizados, profesionalmente y con rapidez”, sostuvo Contreras.

De la actividad, también participaron el jefe de Bomberos Echenagucía, Gerli y Piñeiro, Comandante General, Sandro Casartelli; el Oficial Principal, Miguel Linero, de los bomberos de Dock Sud; y el Comandante Mayor, Marcos Seperauskas, de los Bomberos Voluntarios de Lanús Oste.

Desde el Municipio apoyamos y acompañamos estas iniciativas que buscan capacitar a las y los servidores públicos que cumplen su tarea con compromiso y solidaridad con la comunidad.