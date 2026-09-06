El Concejo Deliberante de Lanús recibió la visita del joven activista por los derechos de las personas con discapacidad, Ian Moche, en el marco de una enriquecedora charla enfocada en la concientización sobre el autismo.

Durante el encuentro, y con la calidez y claridad que lo caracterizan, Moche, acompañado por su madre y también activista, Marlene Spesso, recordó a las y los presentes la vital importancia de poner en agenda la neurodiversidad. El eje central de la jornada fue el llamado a crear entornos más amigables, destacando que el diálogo y el aprendizaje colectivo son fundamentales para dar un paso más hacia una sociedad verdaderamente inclusiva.

Esta visita marca un nuevo paso en el trabajo conjunto con el Municipio, dado que previamente, en julio de 2024, el intendente de Lanús, Julián Álvarez, ya había recibido a Ian Moche y a su familia en el Palacio Municipal. Aquel primer encuentro tuvo como objetivo central escuchar las experiencias del joven y promover políticas públicas enfocadas en la neurodiversidad a nivel local.

En el marco de su visita al distrito, el joven activista —quien lució la camiseta del Club Atlético Lanús— compartió su entusiasmo por la jornada y el recibimiento de las instituciones locales. “Realizamos un recorrido por el Club Atlético Lanús, que nos encantó y nos pareció precioso. Ahora brindamos una charla en el Concejo Deliberante. La verdad es que estamos muy felices; disfrutamos muchísimo de conocer cada espacio", expresó Ian en un mensaje dirigido a la comunidad, y concluyó: "Muchísimas gracias por el apoyo y les mando un gran saludo”.

La actividad reafirma el compromiso de las instituciones de Lanús de seguir promoviendo espacios de escucha, respeto y visibilización para construir una ciudad sin barreras.

Participaron de la jornada, por parte del HCD Lanús, el presidente Nicolás Russo, el subsecretario Sebastián Tibaldi y la directora Verónica Dell’Anna; mientras que por Lanús Gobierno se hicieron presentes la subsecretaria de Coordinación y Seguimiento Melina González Barragán, y el director general de Discapacidad Sebastián Deza; entre otras autoridades locales y concejales.