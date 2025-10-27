La Municipalidad de Berazategui garantiza el acompañamiento diario a laspersonas en su derecho a expresar y ejercer su sexualidad desde un marco de cuidados, autonomía, respeto y libertad. Por esta razón, se recuerda a losvecinos y vecinas que tienen a su disposición distintos servicios de saludgratuitos.

De esta manera, mediante los Centros de Atención Primaria de Salud (CAPS) y laDirección Materno Infantil de la Secretaría de Salud Pública e Higiene (1er Piso del Edificio Municipal -Av. 14 y 131 A-), la comunidad puede acceder a los siguientes servicios para cuidar de su salud sexual integral:

Entrega de métodos anticonceptivos:

-Implantes subdérmicos

-Preservativos

-Inyectables y orales

-Dispositivos Intrauterinos (DIU)

-Sistema Intrauterino (SIU)

Controles ginecológicos en los CAPS:

-Mamografías

-Papanicolau

-Colposcopía

-Ecografías

Además, se realiza el Testeo Rápido de VIH, Sífilis y Hepatitis C, de maneravoluntaria, gratuita y confidencial. Por otro lado, funcionan un Plan Municipal deGestión Menstrual; Consultorios Amigables para la Diversidad Sexual; Talleres y

consejería en instituciones para las diferentes etapas de la vida.

IVE/ILE

A partir del lunes 6 de octubre, funciona una línea de comunicación vía WhatsApp para información y asesoramiento disponible para quienes deseen acceder a la IVE (Interrupción Voluntaria del Embarazo): 11-2839-5600. También será de acompañamiento y asesoramiento en Interrupción Legal del Embarazo (ILE).

Para conocer más, se puede ingresar en Berazategui.gob.ar/salud. Allí tambiénfiguran los horarios y direcciones de todos los CAPS.