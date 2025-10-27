La Municipalidad de Berazategui garantiza el acompañamiento diario a laspersonas en su derecho a expresar y ejercer su sexualidad desde un marco de cuidados, autonomía, respeto y libertad. Por esta razón, se recuerda a losvecinos y vecinas que tienen a su disposición distintos servicios de saludgratuitos.
De esta manera, mediante los Centros de Atención Primaria de Salud (CAPS) y laDirección Materno Infantil de la Secretaría de Salud Pública e Higiene (1er Piso del Edificio Municipal -Av. 14 y 131 A-), la comunidad puede acceder a los siguientes servicios para cuidar de su salud sexual integral:
Entrega de métodos anticonceptivos:
-Implantes subdérmicos
-Preservativos
-Inyectables y orales
-Dispositivos Intrauterinos (DIU)
-Sistema Intrauterino (SIU)
Controles ginecológicos en los CAPS:
-Mamografías
-Papanicolau
-Colposcopía
-Ecografías
Además, se realiza el Testeo Rápido de VIH, Sífilis y Hepatitis C, de maneravoluntaria, gratuita y confidencial. Por otro lado, funcionan un Plan Municipal deGestión Menstrual; Consultorios Amigables para la Diversidad Sexual; Talleres y
consejería en instituciones para las diferentes etapas de la vida.
IVE/ILE
A partir del lunes 6 de octubre, funciona una línea de comunicación vía WhatsApp para información y asesoramiento disponible para quienes deseen acceder a la IVE (Interrupción Voluntaria del Embarazo): 11-2839-5600. También será de acompañamiento y asesoramiento en Interrupción Legal del Embarazo (ILE).
Para conocer más, se puede ingresar en Berazategui.gob.ar/salud. Allí tambiénfiguran los horarios y direcciones de todos los CAPS.