Como parte del programa “Obras de la Comunidad”, el Municipio abrió nuevos frentes de reparación de calzadas y habilitó al tránsito arreglos ya finalizados.

El programa “Obras de la Comunidad” sigue adelante en todo Lomas de Zamora, mediante nuevos trabajos destinados a recuperar y mejorar la infraestructura vial en diferentes puntos del Distrito. En este marco, el Municipio puso en marcha nuevas intervenciones y, al mismo tiempo, se finalizaron obras que ya se encuentran habilitadas para la circulación.

Como parte del Plan Integral de Bacheo, el Municipio desarrolla una etapa que contempla la reconstrucción de más de 14.100 metros cuadrados de calzada, mediante la ejecución de pavimentos de hormigón de alta resistencia. La intervención permite recuperar sectores afectados por el deterioro, mejorar las condiciones de circulación y generar superficies más resistentes y seguras para el tránsito.

En las últimas semanas se sumaron nuevos frentes de obra en distintas localidades. En Lomas, los trabajos se están desarrollando actualmente sobre Piaggio, entre Loria y Colombres, con una intervención que incluye además acciones de refuerzo en hormigón sobre la cañería pluvial existente.

Por su lado, en Banfield, se llevó adelante una obra de 350 metros cuadrados en el cruce de Peña y Guardia Nacional que ya se encuentra en fragüe. Mientras que en Fiorito se repavimentó en hormigón un sector de la calle de ingreso al Ecopunto.

Recientemente se inició una nueva obra de reparación en hormigón en Temperley, sobre Tarija, entre Lautaro y Héctor Flores. En paralelo, también se vienen ejecutando arreglos en hormigón de cordones en Centenario, sobre la traza de las avenidas Miguel de Unamuno y 12 de octubre.

A su vez, ya fueron concluidas y habilitadas para la circulación distintas intervenciones que iniciaron durante las últimas semanas en el Municipio. En Parque Barón, se abrió al tránsito la obra de Siritto y Los Jacarandaes, recuperando una circulación vehicular segura en un sector estratégico para la conectividad del Distrito.

Además, en Turdera, se completaron las obras sobre Guido Spano, entre San Antonio y San Mariano; San Roque y 9 de Julio; y Suipacha, entre Padre Bruno y Zapiola. En tanto, en Temperley, quedaron terminadas las intervenciones en González Chávez y Zúviría, y la primera etapa de los arreglos realizados en Riglos y Juramento.

Asimismo, en Budge habilitaron la primera etapa de obras en Quesada y Lavarden, y finalizaron las acciones en Necol, entre Carriego y Claudio de Alas, donde además se realizó el arreglo de una cañería.

Por último, en Lamadrid, se completó la obra sobre Cafayate, entre Tuyutí y Newton, mientras que en el centro de Lomas, quedó finalizada la intervención sobre Sarmiento, entre Gorriti y Laprida.

De esta manera, el programa “Obras de la Comunidad” continúa desplegando acciones para fortalecer la infraestructura vial y mejorar la conectividad entre los distintos barrios de Lomas de Zamora. Las intervenciones buscan facilitar los desplazamientos cotidianos, optimizar las condiciones de circulación y brindar respuestas a las necesidades de vecinos y vecinas de todo el Distrito.