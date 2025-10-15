Espectáculo: Tangos de Pura Clase
(Tango popular y de cámara)
Cuarteto Mentiras del Viento: es una agrupación de tango formada en el
año 2023. Inicialmente como dúo de piano y guitarra eléctrica, incorpora
más tarde el contrabajo y finalmente buscando una sonoridad particular y
original entra en el grupo el oboe.
Sus integrantes son: Luis Vázquez en piano, arreglos musicales y dirección
musical, Angel Bonura en contrabajo, Cristian Cocchiararo en oboe y René
Jacobzon en guitarra eléctrica.
El repertorio de tangos, milongas y valses que interpretan guarda algunas
piezas poco tocadas pero muy bellas y sorprendentes como El Jaguar,
Nobleza de Arrabal, Pura Clase y Oigo tu voz entre otros. Precisamente
algunos versos de este último tango dan nombre al conjunto.
“Vuelvo a escuchar
el nombre mío en tu acento,
sin descifrar
si es la palabra que siento
mentira del viento,
delirio, no más...”
