Espectáculo: Tangos de Pura Clase

(Tango popular y de cámara)

Cuarteto Mentiras del Viento: es una agrupación de tango formada en el

año 2023. Inicialmente como dúo de piano y guitarra eléctrica, incorpora

más tarde el contrabajo y finalmente buscando una sonoridad particular y

original entra en el grupo el oboe.

Sus integrantes son: Luis Vázquez en piano, arreglos musicales y dirección

musical, Angel Bonura en contrabajo, Cristian Cocchiararo en oboe y René

Jacobzon en guitarra eléctrica.

El repertorio de tangos, milongas y valses que interpretan guarda algunas

piezas poco tocadas pero muy bellas y sorprendentes como El Jaguar,

Nobleza de Arrabal, Pura Clase y Oigo tu voz entre otros. Precisamente

algunos versos de este último tango dan nombre al conjunto.

“Vuelvo a escuchar

el nombre mío en tu acento,

sin descifrar

si es la palabra que siento

mentira del viento,

delirio, no más...”