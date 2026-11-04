El intendente municipal, Carlos Balor, participó del tradicional Tedeum en la Parroquia Sagrada Familia y encabezó el Acto Cívico en la Plazoleta de los Autonomistas, en el marco de las celebraciones por los 66 años de la autonomía de la ciudad.

Junto a vecinos, vecinas, instituciones locales y la comunidad educativa, Carlos Balor destacó: “Hoy es un día muy especial, con muchas emociones. Quiero agradecer a todos los presentes, especialmente a las escuelas y a Victorio Bruni, nuestro autonomista, un luchador que siempre estuvo al lado de Juan José Mussi en cada una de las iniciativas que buscaban el bien de nuestra ciudad”.

Además, el Intendente afirmó: “Para nosotros es un gran desafío continuar con el legado de Juan José Mussi. Esta es su gestión hasta diciembre del año que viene y vamos a trabajar como él nos enseñó". Y añadió: "Yo nací en Hudson y tenía un año cuando se logró la autonomía. Quiero mucho a Berazategui, estoy orgulloso de vivir en esta ciudad. Desde 1987 estuve al lado de Juan José Mussi y con él, nuestro distrito tuvo un antes y un después. Él siempre priorizó mejorar la calidad de vida de sus vecinos. Vamos a continuar por ese camino, siguiendo su huella: al lado de ustedes, de todos los vecinos, para mejorar el destino de Berazategui”.

Finalmente, Balor subrayó: “En estos más de 30 años, Juan José Mussi no le falló al pueblo de Berazategui y nosotros tampoco lo vamos a hacer. Gracias a los vecinos, a los docentes y a los estudiantes presentes, los quiero mucho ¡Viva Berazategui!”.

"El don de la cercanía"

En el Tedeum, el Padre Guillermo Feldmann bendijo a la ciudad, a sus ciudadanos y expresó: “Celebrar esta autonomía y recordar esos 66 años de historia es una invitación a mirar al pasado por un instante y reconocer a quienes hicieron posible tener nuestra propia Patria Chica. Y también es poner la mirada, por sobre todas las cosas, en el presente y en el futuro, para preguntarnos qué Berazategui estamos construyendo y qué Berazategui queremos dejar a las nuevas generaciones. Comprometámonos a seguir trabajando y transformando la realidad con lo mejor que tenemos".

Para concluir, Feldmann destacó el compromiso del Intendente y su cercanía con los vecinos: "Agradezco a Carlos Balor. Lo veo en las redes y no sé cómo hace para estar en tantos lugares. Su cercanía con la comunidad es un ingrediente central para poder construir sanamente nuestra ciudad, es un don. La gente se siente acompañada con su presencia y lo animo a seguir así”.

Estuvo presente en las ceremonias el autonomista Victorio Bruni, quien expresó: “Juan José Mussi me dejó un legado, pero a Carlos Balor le dejó una gran responsabilidad. Él podrá cumplirla y seguiremos siendo la mejor ciudad del Conurbano Bonaerense. Agradezco poder estar en este 66° aniversario. Siempre divulgué la autonomía, llegué a visitar 1.000 aulas. Sin las juventudes no hubiese sido posible nuestra independencia”. El Intendente le entregó una placa en reconocimiento por su aporte a la construcción identitaria local y su compromiso solidario con la comunidad.

En la Plazoleta, los presentes entonaron el Himno Nacional Argentino, interpretado por el Ensamble y Coro del Instituto Padre Márquez de Ranelagh; y disfrutaron de la presentación del Ballet Sumampa, que estará también el 11 de noviembre junto al Papa León XIV en su visita a la Argentina.

El intendente Carlos Balor estuvo acompañado por integrantes del Gabinete municipal y concejales.