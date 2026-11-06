Son más de 100 trabajadores del centro de la ciudad. Alertan por la continuidad de sus puestos laborales a partir del 12 de noviembre y reclaman una salida colectiva.

Los cuidacoches o 'trapitos' que se encuentran en el centro de Quilmes realizaron un censo para relevar la situación de todos los que se desempeñan en la zona.

Según informaron, recorrieron cuadra por cuadra para dialogar con cada trabajador, conocer cuántos están activos durante el día y relevar la situación social que atraviesan. En ese marco, también informaron sobre el proceso de privatización del sistema de estacionamiento medido.

En una asamblea posterior, los trabajadores manifestaron su preocupación por la continuidad de sus fuentes de trabajo, ya que el próximo 12 de noviembre se adjudicará el servicio a una empresa privada.

Durante el encuentro reforzaron los criterios de organización y remarcaron que su labor es a voluntad, por lo que no se puede cobrar ninguna tarifa fija por estacionar.

“Acordamos iniciar un camino de diálogo para conocer cuál es la propuesta del municipio respecto a nuestra continuidad laboral, ya que somos más de 100 trabajadores que llevamos el pan a nuestras familias cada día”, expresaron.

Además, anunciaron que realizarán jornadas de visibilización para que los vecinos conozcan su trabajo y se solidaricen con su reclamo.

“Nosotros queremos una salida colectiva porque ‘nadie se salva solo’, tal como nos enseñó nuestro querido Papa Francisco. Trabajar en la calle no es un delito”, concluyeron.