La planificación, gestión y evaluación de proyectos sostenibles se han vuelto aspectos de relevancia para la generación de soluciones innovadoras y de impacto positivo para empresas, comunidades y organizaciones. En este marco, la Secretaría de Cultura y Extensión Universitaria de la UTN Avellaneda abre la inscripción a la Diplomatura en Dirección de Proyectos Sostenibles.

A partir de esta capacitación, las y los estudiantes podrán adquirir herramientas de organización y ejecución de actividades sostenibles con criterios de impacto social, ambiental y económico en todas sus etapas, así como diseñar e implementar iniciativas de Responsabilidad Social Empresarial (RSE), desarrollar estrategias de financiamiento y evaluar el impacto y los resultados de los proyectos sostenibles.

La Diplomatura comprende una cursada de tres meses, en modalidad online asincrónica (con un encuentro sincrónico), a partir del 23 de noviembre. La inscripción podrá realizarse hasta el 15 de diciembre desde https://extensionfra.com.ar/courses/diplomatura-direccion-de-proyectos-sostenibles/

Por más información comunicarse al WhatsApp 1135012026, al 4201-7211, por mail a [email protected] o al Instagram @extension.utnavellaneda