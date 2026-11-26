La muestra reunirá 21 imágenes ganadoras y seleccionadas de “Gente de mi Ciudad”, el certamen del Banco Ciudad que recibió más de 2.000 obras. Podrá visitarse hasta el 25 de abril de 2027.

El sábado 28 de noviembre a las 14 h, el Museo de Bellas Artes de Artistas Argentinos Benito Quinquela Martín inaugurará en la Sala Sívori (Av. Pedro de Mendoza 1835, La Boca) la exposición de la 27a edición del concurso “Gente de mi Ciudad”, que organiza el Banco Ciudad. La iniciativa invita a descubrir Buenos Aires a través de la fotografía y la mirada de quienes con su lente retratan espacios, personas y escenas cotidianas.

En la muestra se exhibirán las obras galardonadas: Refrescante de Roberto Tuero (primer premio), Recuerdo de Santiago Melazzini (segundo premio) y Humo en la Ciudad de Sofía Montoya (tercer premio). También se expondrán El morfi de Gabriela Rondon (mención especial votada por el público) y las 17 fotografías seleccionadas entre las más de 2.000 obras presentadas al concurso.

Todas las imágenes ofrecen diferentes aproximaciones a la Ciudad, sus vínculos sociales e historias que se desarrollan en ella. Así, el público podrá recorrer distintas expresiones de la identidad porteña, desde escenas de la vida cotidiana hasta registros de su patrimonio urbano y cultural.

La selección de las obras estuvo a cargo de un jurado integrado por referentes de la fotografía y las artes visuales: Francisco Medail, curador y artista; Cecilia Szalkowicz, artista; y Facundo Zuviría, fotógrafo. Como jurados institucionales participaron Helena Ferronato, gerenta de Museos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y Juan Ignacio Koutoudjian, gerente de Relaciones Públicas del Banco Ciudad.

“Gente de Mi Ciudad” promueve la expresión artística a través de la fotografía y pone en valor las múltiples perspectivas sobre la vida urbana, sus habitantes, sus costumbres y su identidad cultural. Con 27 ediciones, esta iniciativa del Banco Ciudad contribuye a fomentar la producción fotográfica, brindar visibilidad a artistas y fortalecer el vínculo entre la comunidad y el patrimonio cultural de Buenos Aires.

La exposición podrá visitarse hasta el 25 de abril de 2027.



MUSEO DE BELLAS ARTES DE ARTISTAS ARGENTINOS BENITO QUINQUELA MARTÍN

Av. Pedro de Mendoza 1835, La Boca

Horario del museo: Lunes de 11 a 16 h, miércoles a domingos de 11 a 18 h. Martes cerrado. Entrada: $10.000 público general | $2.000 residentes argentinos y/o extranjeros con DNI | Miércoles sin cargo para residentes argentinos | Jubilados, excombatientes de Malvinas, estudiantes universitarios presentando acreditación, personas con discapacidad más un acompañante, menores de 12 años y grupos de estudiantes de colegios públicos, sin cargo todos los días.