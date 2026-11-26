La Escuela Técnica N° 1 General José de San Martín realizó su muestra anual, donde estudiantes compartieron los proyectos desarrollados durante el año y demostraron los conocimientos adquiridos a través de experiencias prácticas.

El intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín, recorrió la exposición y dialogó con alumnos, alumnas y docentes sobre las iniciativas. También participó de la visita el secretario de Educación, Producción y Trabajo, Darío Spampinato.

Entre los trabajos presentados se destacó la construcción de un auto eléctrico, un desarrollo que fue posible gracias al subsidio recibido por la institución a través del Fondo para la Educación Técnico Profesional impulsado por el Municipio.

La propuesta permitió poner en práctica saberes, integrar distintas áreas de conocimiento y trabajar en equipo para transformar una idea en un proyecto concreto. En ese sentido, la incorporación de tecnología y nuevas herramientas representa un desafío central para la educación, especialmente ante los avances de la inteligencia artificial.

Otermín agradeció al director de la institución, al equipo docente y a los estudiantes por compartir sus experiencias. “Los vamos a convocar para nutrir los programas que impulsamos desde el Gobierno de la Comunidad”, sostuvo.

“Como dijo el Papa León en su paso por nuestro país, crear las condiciones para que nuestros jóvenes puedan proyectar libremente su vida en Argentina exige robustecer de manera particular la educación, la formación profesional, la universidad y la investigación”, resaltó el Jefe Comunal.

A través del acompañamiento a las escuelas técnicas, el Gobierno de la Comunidad continúa promoviendo propuestas que vinculan educación, innovación y trabajo, y generan nuevas oportunidades para las juventudes de Lomas.