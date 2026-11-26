Al cumplirse el primer aniversario del fallecimiento del ex Intendente Juan José Mussi se realizó una ceremonia religiosa en su memoria, en la Parroquia Sagrada Familia de Berazategui. Bajo el lema "Un año sin el Dr. Juan José Mussi, Berazategui lo honra y lo recuerda", el homenaje contó con la presencia del intendente municipal, Carlos Balor, familiares del histórico dirigente, integrantes del Gabinete municipal y del Concejo Deliberante local, representantes de instituciones y una importante cantidad de vecinos y vecinas.

"Estuvimos en la ceremonia religiosa en memoria de mi gran amigo, el Dr. Juan José Mussi. Un año sin él, pero con su legado más presente que nunca. Tenemos muy claro lo que él quería y lo que no quería para nuestra Patria Chica y vamos a seguir trabajando, con el mismo compromiso y cariño por Berazategui, para hacer realidad ese sueño.", expresó Carlos Balor en sus redes, quien participó del acto litúrgico en compañía de su familia.

A cargo del Padre Guillermo Feldman, la conmovedora misa fue un espacio de encuentro y reflexión, en el que la comunidad berazateguense honró la memoria de quien fue Intendente del distrito por más de 20 años y referente histórico de la ciudad. Durante su homilía, el Sacerdote recordó: "Mussi supo dar su vida por los demás y especialmente en obras, porque ¿quién puede negar la cantidad de obras que hizo en nuestro querido Berazategui?". Y agregó: "A diferencia de otros políticos, ninguna de las obras las hizo con el fin de vanagloriarse ni decir 'acá estoy', fíjense lo que hago. Porque detrás de cada una de ellas había una persona, había un vecino que se había acercado con una necesidad y Mussi siempre lo ha recibido, siempre lo ha escuchado y por eso esas obras eran para mejorar la vida de los habitantes de Berazategui".

El Padre Feldman concluyó: "Cuando una persona pasa por nuestra vida, siempre deja huellas, deja historias que no se pueden ignorar y mucho más cuando fueron buenas. Por eso hoy hacemos memoria por quien fue Intendente por tantos años de Berazategui y ojalá siga siendo luz para seguir construyendo esta ciudad que tanto amamos y por la que Mussi nos enseñó a sentir orgullo".

También se refirió al intendente Balor de quien dijo: "Estoy contento con Carlos por aceptar este desafío, que no es fácil. Rezo siempre por vos y te tengo presente en mis oraciones para que puedas cumplir con fidelidad esta tarea de acompañar a todo el pueblo de Berazategui para poder seguir construyendo una sociedad más justa y podamos vivir en paz".

En ese marco, el Diácono permanente de la Parroquia, Julio Musto, expresó: "El Dr. Juan José Mussi era especial con su gente, con todo el que se le acercaba, siempre con una mano tendida, siempre atento a las situaciones de los barrios. Y eso no se olvida, eso queda grabado en el corazón de Berazategui. Hoy nos acompañó Carlos Balor: él y su equipo siguen el legado de Juan José Mussi. Fue lindo compartir con ellos esta Santa Misa, con algo de tristeza pero con fe y esperanza en quienes llevan adelante este querido Berazategui".

Por su parte, Lidia Buffevant, vecina de Berazategui e histórica comerciante, comentó: "Soy de Berazategui, de toda la vida. Vine por convicción, porque quería acompañar este momento en honor al Dr. Juan José Mussi, a quien he respetado mucho. Parece mentira que haya pasado un año, que ya no esté con nosotros. No hubo nunca nadie como él. Lo vamos a recordar como el mejor Intendente de Berazategui. Lo tuvimos cerca y por mucho tiempo".

Durante la ceremonia se realizaron lecturas, oraciones y momentos de reflexión en homenaje al querido dirigente, recordando su trayectoria, su compromiso con Berazategui y el legado que dejó en la comunidad.