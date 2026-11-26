En el marco de la Jornada Nacional de Lucha bajo la consigna El hambre no se aguanta más, integrantes de la UTEP Quilmes se movilizaron este miércoles de forma pacífica hasta la sucursal de COTO ubicada en Lavalle y Humberto Primo, en pleno centro de Quilmes.

Allí entregaron un petitorio apelando a la solidaridad y responsabilidad social del sector privado frente al ajuste en las políticas alimentarias del Gobierno Nacional.Según explicaron, la acción fue para pedir ayuda urgente para los comedores y merenderos comunitarios del distrito, que dejaron de recibir asistencia alimentaria por parte del Estado y hoy se sostienen mayormente con donaciones.

Sabemos que son tiempos difíciles para todos, pero quienes menos tienen ya no resisten más, señalaron desde la organización.Desde la UTEP remarcaron que en Quilmes sostienen más de 80 comedores, merenderos y ollas populares y que su trabajo abarca también cooperativas de construcción, reciclado, cuidacoches, polos textiles y panaderías, además de la asistencia a personas en situación de calle, con consumos problemáticos, mujeres en situación de violencia y personas liberadas.

No podemos naturalizar un modelo económico que destruye el empleo y empuja a miles de familias a inventarse su propio trabajo por apenas unas monedas, expresaron.La movilización concluyó sin incidentes y forma parte de una jornada que se replicó en distintos puntos del país con el lema Tierra, Techo y Trabajo.