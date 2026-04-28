Con la presencia del intendente Carlos Balor, se realizó la presentación del proyecto del futuro Centro de Convenciones que el Colegio de Abogados del Departamento Judicial de Quilmes construirá en Berazategui. El acto se desarrolló en el terreno baldío ubicado en la localidad de Juan María Gutiérrez (Cno. Gral. Belgrano y calle 424), donde se edificará este nuevo espacio destinado a los abogados y abogadas de la Región Quilmes, Berazategui y Florencio Varela.

“Quiero darles la bienvenida a quienes integran el Colegio Departamental de Quilmes y agradecerles por elegir Berazategui para el desarrollo de este proyecto. Cuando su presidente -el Dr. Bienvenido Rodríguez Basalo- me acercó la propuesta, le manifesté que el Municipio tiene sus puertas abiertas para acompañarlos en todo lo que necesiten. Van a contar con el mismo respaldo que les brindaba la gestión del Dr. Juan José Mussi, porque seguimos trabajando en esa misma línea”, expresó Balor tras la ceremonia, que incluyó la firma del documento que autoriza oficialmente el inicio de las obras.

Por su parte, Rodríguez Basalo destacó: “Agradezco al señor intendente, Carlos Balor, por su acompañamiento. A este proyecto lo veníamos trabajando desde hace tiempo con nuestro querido Dr. Juan José Mussi, con quien manteníamos una sólida relación institucional y personal. Mediante la creación de este nuevo Centro de Convenciones, nuestro objetivo es posicionar al Colegio de Abogados de Quilmes y a la ciudad de Berazategui en la agenda académica del derecho a nivel nacional. Esta iniciativa refleja, además, nuestro compromiso con la capacitación permanente y la excelencia profesional”.

El evento también contó con la presencia del asesor Letrado del Municipio, Gustavo Campos; del subsecretario de Asesoría Letrada municipal y titular de la Coordinación de Cuestiones Jurídicas de Familia, Dr. Esteban Ayala, y demás integrantes del Gabinete municipal; concejales de Berazategui y autoridades del Colegio de Abogados del Departamento Judicial de Quilmes, que también nuclea a profesionales de Berazategui y Florencio Varela.

El Centro de Convenciones contará con un salón de fiestas, un Salón de Usos Múltiples (SUM), un gimnasio y un espacio de estacionamiento subterráneo.