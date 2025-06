El intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, ha anunciado su firme decisión de encabezar la lista de candidatos a concejales en las próximas elecciones, independientemente de los resultados de las conversaciones en curso entre Axel Kicillof y Cristina Kirchner.

En un encuentro con periodistas en el Edificio Cristina Fernández de Kirchner con motivo del Día del Periodista, Ferraresi declaró: "en cualquier escenario voy a ser primer candidato a concejal". Con esta afirmación, el jefe comunal confirmó los trascendidos que indicaban su intención de competir contra la lista de Cristina Fernández de Kirchner, quien también se presentará en la Tercera Sección Electoral, a la que pertenece Avellaneda.

Ferraresi no quiso dar detalles sobre la reunión entre Axel Kicillof y Cristina, y aunque no desmintió la formación de una comisión bipartita para establecer una estrategia electoral, no reveló nombres de posibles integrantes y desmintió rotundamente que él vaya a formar parte de ella.

En relación a la posibilidad de que la Corte Suprema ratifique la condena contra Cristina Kirchner, el intendente informó que "nosotros hoy enviamos una comisión a la sede del PJ Nacional" encabezada por el gobernador. No obstante, subrayó que "hay que esperar" y que "nosotros vamos a repudiar la persecución como siempre lo hicimos y no la vamos a dejar sola" si llegara a ser detenida.

Al reiterar que será candidato a concejal sin importar el escenario, Ferraresi añadió: "incluso quizás asuma como concejal si soy electo". Esta declaración, que implica una posible renuncia a su cargo de intendente, seguramente generará una importante repercusión política en el distrito a partir de mañana, en pleno año electoral.