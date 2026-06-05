El Municipio de Quilmes informa que se desarrolló una jornada de presentación de proyectos vinculados a la preservación del ambiente en la Escuela Primaria (EP) Nº 54, ubicada en Brasil y Estanislao del Campo, en Ezpeleta, en una actividad que contó con la presencia de la intendenta interina, Eva Mieri, que recorrió los stands y dialogó con los presentes.

“El Día del Ambiente se celebra en todo el mundo y es para que sigamos generando conciencia de cuidar nuestro ambiente. Y este año, Quilmes cumple 360 años, un montón, es mucha historia y para nosotras que cuidamos tanto y que queremos a nuestra ciudad, Quilmes es nuestro mundo por eso hay que cuidarlo. Gracias a ustedes por poner este granito de arena y cuidar entre todas y todos Quilmes como nos pidió Mayra. El aplauso es para ustedes”, afirmó Eva.

Bajo el lema “Un Ambiente Sano es un Derecho Humano”, se desarrollaron varios ejes a trabajar, vinculados al pensamiento ecológico integrador de naturaleza y Estado. La concepción del comportamiento de la persona que cumple con los deberes de un ciudadano responsable, que respete las leyes y contribuya al funcionamiento correcto de la sociedad y al bienestar de los demás miembros de la comunidad y su ambiente.

En total se dispusieron 5 gazebos durante la jornada para que cada curso vaya dejando sus proyectos, los cuales estaban orientados a temáticas específicas, tales como: plantines ecológicos (1º grado A, B y C); jabones reutilizados (2º A); objetos con material reciclado (2º B y C); juguetes con materiales reciclados (3º A); murales ecológicos (3º B y C); macetas ecológicas, eco-botellas y portas bolsas de botellas de plástico (4º A, B y C); eco-sillas/bancos con pallet (5º A); una cucha para perro hecha con eco-ladrillos (5º B y C) e insecticidas caseros (6º A, B y C). Adicionalmente, los alumnos de 3º año, que realizaron un mural para concluir el proyecto, plantaron especies arbustivas en la vereda frente al edificio escolar, que es un espacio recuperado (antes se hallaba un basural).

Cabe agregar la Comuna, a través de la Secretaría de Ambiente y GIRSU, estuvo presente en la jornada con un stand donde se regalaron plantines y donaron árboles, además del reparto de volantes con información ambiental.

Por su parte la directora de la EP Nº 54, Rosana Scialabba contó: “Yo creo que es un trabajo colectivo en el que todos formamos parte para generar esta conciencia. Si no, no hay cambio ni transformación posible. Sin el acompañamiento de la Secretaría de Ambiente del Municipio esto no se puede hacer. Es decir, la voluntad y las ganas de la educación pública, que cree en eso que hacemos a diario en la escuela, y es la escuela que queremos mostrar. En estos días tan convulsionados los chicos están preocupados, haciendo y aprendiendo”.

Participaron de la actividad los subsecretarios de Servicio Alimentario y Mantenimiento Escolar, Miguel Centurión, y de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Darío Ortizá; la directora de Educación Ambiental, Adriana López Leiva, y la inspectora de Educación Primaria, Mara Aguayo.