El Juzgado Nacional en lo Comercial N°28 será el encargado del concurso preventivo en busca de reestructurar su situación financiera con más de 800 acreedores por parte de la Constructora Esuco.

La firma fundada en 1948 participó en algunas de las obras más importantes del país. Proyectos en los que se destacan la represa de Yacyretá, el aeropuerto de El Calafate, la planta depuradora de Berazategui, el Gasoducto del Noreste Argentino y distintas obras energéticas e hidráulicas desarrolladas en varias provincias del país.