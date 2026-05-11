La Cooperadora del Hospital Isidoro Iriarte de Quilmes realizó la entrega de una heladera destinada a la sala de médicos del sector de Maternidad y Neonatología, con el objetivo de mejorar las condiciones de trabajo del equipo profesional que cumple funciones en áreas sensibles y de alta demanda dentro del hospital.

Al respecto, Sandra Torres, presidenta de la Cooperadora, expresó que "cada aporte que realizamos tiene un propósito claro: acompañar al hospital, fortalecer sus servicios y contribuir a que los profesionales de la salud puedan desarrollar su tarea en mejores condiciones. Esta heladera, aunque pueda parecer un elemento simple, representa una mejora concreta para quienes pasan muchas horas cuidando la salud de madres, recién nacidos y familias”.

La heladera será utilizada por los médicos del sector para conservar sus viandas y alimentos durante las extensas jornadas laborales. Desde la Cooperadora destacaron que este tipo de acciones forman parte de un trabajo permanente orientado no solo a colaborar con equipamiento médico, sino también a atender necesidades cotidianas que impactan directamente en el bienestar del personal de salud.

El Dr. Eduardo Otero, jefe de Neonatología, agradeció la entrega y señaló: “Para el equipo médico, contar con un espacio adecuado para guardar sus alimentos durante la jornada es muy importante. Son detalles que hacen a la calidad del trabajo diario y al cuidado de quienes también cuidan. Valoramos mucho el acompañamiento constante de la Cooperadora”.

Por su parte, el Dr. Fernando Montí también destacó la importancia de la donación al señalar que "esta heladera responde a una necesidad concreta del servicio. Mejorar las condiciones de trabajo del personal médico y de salud también es fortalecer la atención hospitalaria. Agradecemos a la Cooperadora por estar presente y por escuchar las necesidades de cada sector”.

La entrega se realizó en el marco de las acciones que la Cooperadora viene llevando adelante para acompañar a los distintos servicios del Hospital de Quilmes, articulando esfuerzos, gestionando recursos y canalizando donaciones que permitan mejorar tanto la atención a los pacientes como las condiciones laborales de médicos, enfermeros y personal de salud.

Finalmente, Torres remarcó que "desde la Cooperadora trabajamos con compromiso, responsabilidad y una mirada integral. Sabemos que mejorar un hospital no es solo incorporar tecnología o equipamiento de alta complejidad; también es atender esas necesidades diarias que hacen que el personal pueda trabajar con mayor dignidad, comodidad y tranquilidad. Cada paso que damos busca fortalecer al Hospital de Quilmes y acompañar a quienes sostienen la salud pública todos los días