El concejal quilmeño del PRO Diego Buffone presentó un proyecto de ordenanza en el Honorable Concejo Deliberante de Quilmes solicitando al Departamento Ejecutivo que restablezca el detalle completo de los conceptos incluidos en las boletas de la Tasa por Servicios Urbanos Municipales (SUM).

La iniciativa surge a partir de reclamos y consultas realizadas por vecinos contribuyentes, quienes manifestaron preocupación por el nuevo formato de facturación implementado en las tasas municipales, donde —según se indica en el proyecto— ya no se visualizan de manera clara y discriminada los distintos conceptos que integran el monto final a pagar.

“El vecino tiene derecho a saber exactamente qué está pagando y cómo se compone cada importe que llega en la boleta municipal”, expresó Buffone.

El proyecto solicita que en los recibos vuelva a detallarse específicamente el valor correspondiente a la Tasa SUM, el Fondo de Intervenciones Urbanísticas (FIU), el Fondo de Seguridad y el Fondo de Promoción de Clubes, entre otros conceptos asociados.

Según argumenta la iniciativa, muchos de estos ítems poseen asignaciones específicas y no corresponden estrictamente a la contraprestación directa de servicios municipales, por lo que resulta fundamental garantizar transparencia y acceso a la información pública tributaria.

La ordenanza propone además que el Ejecutivo municipal implemente nuevamente este formato detallado dentro de los 30 días hábiles posteriores a la sanción de la norma.

Desde el bloque PRO señalaron que “la transparencia fiscal y el acceso claro a la información son herramientas fundamentales para fortalecer el vínculo entre el Estado y los contribuyentes”.