Lanús Gobierno otorgará nuevos turnos presenciales para que los vecinos y las vecinas puedan acceder al servicio de castración itinerante gratuito de mascotas durante este viernes 5 de junio, desde las 9 y hasta agotar cupos, en el Centro de Salud Molinedo ubicado en Valparaíso N° 1759, en Valentín Alsina.

Los ciudadanos y las ciudadanas que deseen reservar un espacio deberán presentar su DNI para certificar residencia en el distrito, aunque no es necesario que ese día concurran con sus animales de compañía. Las intervenciones quirúrgicas se realizarán desde el lunes 8 al viernes 12 de junio y, en todos los casos, los animales serán evaluados previamente para chequear su estado de salud. Al respecto, no se autorizarán operaciones en braquicéfalos o sus mestizos bajo ningún concepto.

Las mascotas tendrán que cumplir con las siguientes condiciones físicas: peso en gatos y gatas desde dos kilos y en perros y perras de cuatro a 25 kilos; edad: gatas y perras desde los seis meses a los ocho años, y en gatos y perros desde los ocho meses a los ocho años; animales en celo: pueden ser castrados (aunque será conveniente la evaluación de un profesional); hembras embarazadas: sólo durante los primeros 30 días de gestación; y post parto: dos meses después de la parición.