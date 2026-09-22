Interpretada por Patricia Malanca y con la participación de la periodista Nora Veiras, se presenta este jueves en el teatro municipal de Avellaneda.

El jueves 24 de septiembre a las 20.30 hs., el Teatro Roma recibirá un espectáculo periodístico, musical y teatral que recupera la vida de María Luisa Carnelli, la primera letrista de tango, una mujer que bajo seudónimos de varón escribió para para compositores como Filiberto y De Caro. Sus letras además fueron interpretadas por figuras como Carlos Gardel, Ada Falcón y Azucena Maizani.

"Carnelli, algo que tiembla cederá" se sitúa en la bohemia porteña de los años 30 y en las redacciones de Caras y Caretas, El Hogar y Crítica, para reconstruir el recorrido de una mujer que abandonó una vida burguesa y se involucró en las luchas políticas, sociales y culturales de su tiempo.

Carnelli también fue poeta, novelista y periodista. Militante comunista, corresponsal durante la Guerra Civil Española y amiga de Antonio Machado, su escritura fue una herramienta para pensar aquella época y oponerse al fascismo europeo.

La obra cuenta con la dirección de Marina García y con Andrea Zurita en guitarra.

Entradas a la venta por $ 20.000, disponibles en la boletería del teatro, Sarmiento 109 y a través de Plateanet.

Los vecinos y vecinas de Avellaneda cuentan con un beneficio especial del 50% de descuento si poseen su Tasa por Servicios Generales al día, presentándose en boletería con su DNI y la última boleta paga de TSG con su comprobante de pago.