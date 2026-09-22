Lanús Gobierno informa que durante el miércoles 23, jueves 24 y viernes 25 de septiembre, de 10 a 14, el Colectivo Sanitario estará presente en la plaza Leopoldo Marechal ubicada en Coronel Millán N° 3802, en Valentín Alsina, con el objetivo de acercar el sistema de salud a los barrios para efectuar controles preventivos y derivaciones necesarias a la red local.

Esta semana, las vecinas y los vecinos que se acerquen contarán con atenciones gratuitas en medicina general, vacunación del calendario nacional, control de signos vitales y glucemia, y consejería y promoción de hábitos saludables.

El vehículo, que recorre semanalmente las distintas localidades de Lanús, cuenta con dos consultorios: uno dedicado exclusivamente a la atención odontológica, con controles, restauraciones (arreglos), aplicación de flúor, tratamiento de caries y extracciones simples; y en el otro se desarrollan controles de salud, oftalmológicos, de nutrición, testeos de VIH – Sífilis, salud sexual, entre otras prestaciones.

Esta nueva adquisición otorga la posibilidad de que las y los lanusenses puedan acceder a estos servicios cerca de sus casas, de una forma más rápida y sencilla, sin necesidad de tener que trasladarse hacia otro lugar.