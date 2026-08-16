En el marco del mes de las infancias, la intendenta de Avellaneda, Magdalena Sierra, entregó en el Parque Área X más de 4.500 bicicletas destinadas a alumnos y alumnas que están cursando 6to grado en las 65 escuelas públicas y privadas locales que cuentan con 100% de subvención.

El programa municipal "Avellaneda sobre ruedas" defiende el derecho al juego y celebra el cierre de una etapa tan especial como es la educación primaria.

