El municipio de Avellaneda sigue implementando el programa "Avellaneda sobre ruedas" que garantiza el derecho al juego de los niños de la ciudad.
En el marco del mes de las infancias, la intendenta de Avellaneda, Magdalena Sierra, entregó en el Parque Área X más de 4.500 bicicletas destinadas a alumnos y alumnas que están cursando 6to grado en las 65 escuelas públicas y privadas locales que cuentan con 100% de subvención.
En el marco del mes de las infancias, la intendenta de Avellaneda, Magdalena Sierra, entregó en el Parque Área X más de 4.500 bicicletas destinadas a alumnos y alumnas que están cursando 6to grado en las 65 escuelas públicas y privadas locales que cuentan con 100% de subvención.
El programa municipal "Avellaneda sobre ruedas" defiende el derecho al juego y celebra el cierre de una etapa tan especial como es la educación primaria.
Durante la jornada, organizada por la Secretaría de Desarrollo Social y el Observatorio Social de Políticas Públicas, hubo postas de juegos, animación por parte de la Escuela Municipal de Circo y una gran bicicleteada familiar.