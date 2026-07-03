Un grupo de alrededor de 50 familias del Colegio High School de Quilmes está sufriendo una.situación difícil con la empresa Travel Rock. A menos de dos semanas del viaje de egresados, acusan cobros no pactados, falta de facturación y ausencia de respuestas. Pareciera que esta es una modalidad que Travel viene llevando a cabo con varios grupos de egresados,.no solo de Bs.As., sino también de otras provincias.

Los cursos 6° A y B contrataron y abonaron el viaje en su totalidad, "sin deuda ni cargos pendientes". Sin embargo, el 20 de junio de 2026, en la reunión pre viaje, uno de los representantes de Travel Rock, el Sr. Sebastián, exigió cómo condición de viaje frente a más de 40 familias y sus hijos adolescentes, el pago de un seguro por la suma de $340.000 por alumno. Además

la empresa aclaró que "no sería reintegrado bajo ninguna circunstancia" y que no se emitiría factura ni comprobante fiscal.

Entre todos los alumnos, el total reclamado supera los $15.980.000.

"El cargo nunca fue informado al momento de la contratación, no surge del contrato y jamás fue comunicado antes".

Una segunda oferta aún más confusa

Ante el rechazo de los padres, el representante ofreció una alternativa: $600.000 por alumno que incluiría 3 excursiones, la entrada a un boliche, un "sunset" el seguro y "liberados" cada 10 o 12 alumnos, pero no se emitió ningún documento oficial que describa todo ello con el importe definitivo ni tampoco se emitirian factura ni recibo.

En la misma reunión se impuso además la compra obligatoria de una pulsera de $30.000 por alumno para acceder a las excursiones, la cual fue adquirida por varios padres a los cuales no se les dió factura.

Sin respuestas y con antecedentes

Dada la proximidad del viaje la mayoría de las familias el día 24 de junio pasado presentaron una nota formal en la sucursal de Travel Rock Quilmes. La empresa no respondió. Cabe destacar que el día 22 de junio luego de la reunión mencionada el coordinador del viaje, Sr. Lihuel, se comunicó con algunos padres prometiendo que el tema se iba a solucionar y que se iban a respetar los precios y condiciones oportunamente contratados, pero hace ya más de 10 días que dejó de responder mensajes.

Las familias advirtieron que existen "innumerables reclamos" en redes sociales por incumplimientos similares. Existen casos de chicos que viajan "sin saber qué más les van a cobrar allá". También está publicado el.caso de un colegio de Rio Negro al cual Travel Rock tuvo que devolverles el dinero también por incumplimientos en la contratación. A pesar de todas estas irregularidades de parte de la empresa teniendo en cuenta que están a menos de un mes de viajar las familias accedieron a pagar las excursiones ofrecidas en la reunión, sin embargo a pesar de ello la empresa continua exigiendo montos mayores a lo informado ese día.

"Todo evidencia un accionar carente de transparencia, contrario a la buena fe contractual y genera profunda preocupación en las familias".

Teniendo en cuenta que hay varios casos de grupos de egresados que han pasado por situaciones similares es importante darle visibilidad a este problema para que las familias que en un futuro quieran contratar con esta empresa tomen los recaudos pertinentes antes de hacerlo.

Qué dice la ley: La Ley de Defensa del Consumidor 24.240 prohíbe cobrar sumas no pactadas previamente y exige facturar todo pago. El no emitir comprobante puede ser denunciado ante ARCA y Defensa del Consumidor de la Provincia.

Travel Rock no da respuestas.