Tras más de 20 años, la linea fundadora de Identidad Roja retomó la conducción de la agrupación iniciando una etapa de renovación.

Nos enorqullece anunciar que nuestra lista "Identidad" encabezada por Manuel Gallego González, se impuso electoralmente con el 84 de los votos en la asamblea de socios realizada en el día de ayer.

La Aqrupación |dentidad Roja fue fundada en 2002 por glorias del Club Atlético Independiente, junto a más de 10 mil socios que dieron el aval para su constitución. Con los años fue pasando de mano en mano perdiendo el sentido original de sus fundadores que sigue siendo el mismo hoy en día, construir un proyecto serio para el Club Atlético Independiente con los socios genuinos que quieran terminar con años de abandono. desidio y negociados a espaldas de la gente.

Este es el inicio de un proyecto que tiene historia y tiene futuro que pone al socio en el centro y a Independiente por delante de todo.

Somos una voz de oposición ante la crisis institucional, económica y deportiva que atraviesa el club profundizada día a día por una comisión directiva llena de caras gastadas que desde hace 20 años están dentro del club con el único obietivo de enriquecerse.

Pero no alcanza con ser oposición. Identidad Roja a partir de ahora es, sobre todo, una herramienta más para cimentar un gran Frente que convoque a los socios, socias e hinchas del rojo a construir una alternativa que no debe un rejunte electoral, debe ser un proyecto compuesto por hombres y mueres que le devuelvan a Independiente su dentidad dentro y fuera de la cancha.