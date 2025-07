Es preocupante escuchar la situación actual del Nuevo Quilmes Plaza Centro Comercial. Parece que, a pesar de los esfuerzos iniciales y el ficticio "éxito" previo en la consolidación como centro de servicios, las expectativas de los inversores, los hermanos Grasso, no se están cumpliendo.

Varios factores clave parecen estar contribuyendo a esta difícil situación:

* Baja actividad comercial: La descripción resalta una "poquísima actividad comercial", lo que indica una falta de afluencia de clientes y, por ende, de ventas para los comerciantes.

* Altos costos de alquiler y gastos comunes: Se menciona que los alquileres "hasta triplican el valor de los locales en Quilmes Centro y Bernal Centro", sumado a "fuertes gastos comunes". Estos costos operativos elevados son una carga significativa, especialmente en un contexto de bajas ventas.

* Falta de atractivo para los inquilinos: La búsqueda de "otros horizontes más poblados y menos caros" por parte de los inquilinos actuales es una señal clara de insatisfacción y de que el centro comercial no está generando el retorno de inversión esperado para ellos.

* Dependencia de pocas anclas: La mención de que solo el supermercado, el hospital Británico y algunas temporadas del gimnasio "levantan la cabeza" sugiere que el resto de los comercios están luchando, lo que crea un desequilibrio y no logra generar un flujo constante de visitantes para todos.

* Ineficacia de las promociones: Aunque se realizan promociones, sorteos y agendas familiares, estas "no alcanzan ni siquiera para poder subsanar los gastos menores para cada inquilino", lo que indica que las estrategias actuales de marketing y atracción de clientes no están siendo efectivas.

* Contexto económico general adverso: La "realidad económica general" agrava aún más la situación, haciendo que el futuro sea "complejo fundamentalmente para quienes decidieron vivir de sus comercios".

En resumen, parece que el Nuevo Quilmes Plaza, a pesar de haber tenido un inicio prometedor y de ser impulsado con una visión de gran inversión, se encuentra actualmente en una situación crítica debido a la combinación de altos costos, baja afluencia de público y un contexto económico desfavorable. La brecha entre la visión inicial y la realidad actual es considerable, lo que pone en riesgo la viabilidad de muchos de los comercios que allí se encuentran.