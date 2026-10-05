El intendente de Berazategui Carlos Balor estuvo en la apertura del Encuentro Multisectorial de Berazategui por la Producción, el Trabajo y la Soberanía. La jornada reunió a representantes de distintos sectores sociales, sindicales, comerciales e industriales del distrito, con el objetivo de analizar la situación actual y debatir propuestas para defender el mercado local, proteger el empleo y fortalecer el entramado social de la comunidad.

"Las pymes están atravesando una situación muy compleja, de desempleo. Hay comercios que están cerrando, otros que están vendiendo un 40% menos. Esto es muy preocupante; no vemos en el horizonte que este Gobierno dé una respuesta positiva de solución. Tiene una política criminal, no escucha y no da respuesta a la sociedad. Más que nunca, estas reuniones son positivas. Tenemos que estar todos unidos para ver cómo salir adelante. No aflojemos", expresó el intendente Balor.

Del encuentro también participaron el obispo de la Diócesis de Quilmes, Berazategui y Florencio Varela, Carlos Tissera; el secretario General de la CTA Autónoma, Hugo Godoy; el secretario General de la CTA Autónoma de la provincia de Buenos Aires, Oscar de Isasi; el presidente de la Unión Industrial de Berazategui, Alejandro Bartalini; y el presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA), Daniel Rosato; entre otros destacados referentes sociales, sindicales, empresariales, industriales y comerciales. Durante la jornada, los distintos sectores expusieron sus preocupaciones y plantearon propuestas vinculadas con la producción, el trabajo y la situación socioeconómica del país y el distrito.

En ese sentido, Carlos Acosta, secretario Gral. de CTA y ATE Berazategui, destacó: "Juan José Mussi apostaba a la unidad de la clase trabajadora: esto es fundamental. Hoy tuvimos una jornada ejemplar; contamos con la presencia del intendente Carlos Balor. Se habló de trabajo, producción y soberanía. Queremos recuperar la dignidad de nuestro pueblo; no podemos perder la autonomía en manos de países extranjeros. La importación llevó a la industria nacional al desmedro y a la destrucción del empleo en nuestra Argentina.

La Multisectorial de Berazategui reúne a organizaciones sociales, sindicales, comerciales e industriales locales para debatir y actuar frente a distintas problemáticas socioeconómicas y políticas. Este espacio se conformó en enero de 2024, tras la sanción del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023 y el proyecto de Ley Ómnibus, impulsados por el Gobierno nacional. Desde entonces, sus integrantes vienen desarrollando reuniones y encuentros donde analizan la situación productiva y social, y sus efectos sobre la comunidad.